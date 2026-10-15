Allievo di Vincenzo Vitale, ha seguito corsi di perfezionamento con Peter Lang, Aldo Ciccolini e Vladimir Ashkenazy. In 43 anni di attività ha suonato nei maggiori teatri nazionali e con le orchestre di tre Continenti. Il pianista spezzino Paolo Restani arriva a Sassari: suonerà domenica 18 alle 18 al Teatro Civico.

Paolo Restani eseguirà brani di Debussy, poi ampio spazio a Chopin, tra notturni e una Polonaise, quindi alcuni preludi di Rachmaninov e per concludere Apres une lecture du Dante: Fantasia quasi suonata di Liszt, compositore del quale è fra i magiori interpreti.

Il concerto è il terzo appuntamento della XI edizione di Itinerari Musicali dell’Identità, un viaggio musicale attraverso i luoghi e le identità della Sardegna.

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