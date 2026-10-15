Cosa dicono le stelle per il 15 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete – Una porta si apre quando meno ve l’aspettate: abbiate il coraggio di attraversarla.
Toro – Una solida certezza vacilla, ma dietro l’incertezza si nasconde un’occasione d’oro da cogliere.
Gemelli – Un incontro casuale stimola una nuova idea: non lasciate che resti soltanto un pensiero...
Cancro – Un vecchio dubbio trova finalmente risposta: lasciate che la chiarezza vi renda più liberi!
Leone – Non avete nessun bisogno di inseguire l’attenzione: saranno i vostri risultati a parlare per voi.
Vergine – Un piano cambia all’ultimo momento, ma saprete trasformare l’imprevisto in un vantaggio.
Bilancia – Una scelta rimasta in sospeso chiede finalmente una direzione: ascoltate ciò che desiderate.
Scorpione – Un’intuizione vi mette sulla pista giusta: osservate attentamente prima di fare la vostra mossa.
Sagittario – Un invito inatteso rompe la routine: accettate, potreste scoprire qualcosa di sorprendente!
Capricorno – Un traguardo importante si avvicina, per cui non abbassate la guardia proprio adesso...
Acquario – Una soluzione insolita funziona meglio del previsto: fidatevi del vostro modo di pensare.
Pesci – Oggi sarà meglio che ascoltiate una sensazione che state ormai ignorando da troppo tempo.