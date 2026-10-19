Donald Trump ha detto di essere nel mezzo di «negoziati con la Russia» per raggiungere un accordo «in Ucraina». Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca il tycoon ha aggiunto «sto negoziando» con Mosca «sull'Iran, perché non ha fatto nulla di male lì» e «sto negoziando per gli ostaggi». Ha detto di essere pronto a incontrare Xi Jinping e Vladimir Putin a novembre in Cina ad un meeting sulla denuclearizzione. Il presidente Usa è tornato ad attaccare Volodymyr Zelensky. «Non sa di cosa parla, forse è tempo che ci sia qualcun altro a guidare i negoziati», ha detto il presidente parlando con i giornalisti. «Se mi avesse dato retta nello Studio Ovale, avrebbe concluso un accordo migliore molto tempo fa», ha aggiunto.

Poi è tornato a ribadire di aver detto a Emmanuel Macron di «chiudere le frontiere molto tempo fa». «Parigi sarà presto una città musulmana», ha aggiunto il presidente americano. E dopo il lago Ontario e il Golfo del Messico Donald Trump vuole cambiare il nome anche ad uno Stato. «Il New Mexico dovrebbe cambiare immediatamente il proprio nome in New America. Non siamo il Messico, siamo gli Stati Uniti d'America!», ha scritto il presidente su Truth rilanciando un'idea che aveva proposto un mese fa. «Il nome aggiungerebbe grande valore e prestigio allo Stato! Il valore delle case e i redditi aumenterebbero, e si proverebbe un orgoglio ancora maggiore nel salutare la nostra bellissima bandiera americana! Magari anche le elezioni truccate, per le quali il New Mexico è noto, tornerebbero a essere oneste!», ha insistito.

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