Guido Crosetto arriva ad evocare la guerra ibrida come causa dei violenti scontri avvenuti nel fine settimana e Milano e in altre città italiane.

Il ministro della Difesa è intervenuto al Defense procurement forum in corso a Roma: «Questi fatti – ha detto – sono profondamente diversi da quelli vissuti in altre epoche e sono frutto di quella che io chiamo guerra ibrida che qualcuno sta portando nelle nostre nazioni ricorrendo a strumenti non convenzionali come TikTok, altri social, Youtube, senza che l’Occidente se ne renda conto e in qualche modo reagisca».

«Se tre ragazzi su dieci hanno partecipato a quelle manifestazioni - ha sottolineato Crosetto - non parliamo di maranza, di italiani di seconda generazione, se sei su dieci le condividono è perché in questi anni hanno subito una controeducazione da qualche parte, non dalla famiglia o dalla scuola, che gli ha dato valori, ambizioni, una visione del mondo e dei punti di riferimento che è in conflitto con la società in cui viviamo e con le regole democratiche».

Una guerra che «nessuno di noi ha mai combattuto prima e che subiamo», ha evidenziato il ministro, che si è detto molto preoccupato. «Alcune nazioni dopo aver studiato con gli algoritmi le menti dei nostri giovani sanno molto meglio di noi come influenzarli. Perché quando hai avuto a che fare con contenuti che interessano, con le reazioni a quei contenuti, hai raccolto dati per anni e anni, hai visto le reazioni e con l'Intelligenza artificiale hai la possibilità di studiarle magari aumentando le capacità di analisi attraverso le tecnologie quantistiche, tu disponi di un'arma potentissima: quella di instillare nelle mente delle persone dei modi di pensare che credono essere loro ma che derivano da una manipolazione molto sofisticata e quando vedo cose come quelle di Milano la mia preoccupazione aumenta».

Quindi, ha concluso il ministro, «è ora che anche dal punto di vista industriale, tecnologico, si affrontino questi temi perché hanno bisogno di risposte quanto ne ha una rete missilistica, una rete anti-droni, la capacità navale, terrestre o aerea di una Nazione. Queste capacità non colpiscono obiettivi fisici ma colpiscono qualcosa di più profondo».

(Unioneonline)

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