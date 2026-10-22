Le forze armate statunitensi e israeliane stanno elaborando «piani specifici» per riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato americane del 3 novembre: lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi e altre fonti informate a riguardo.

Stando a quanto riportato dalla testata, i probabili obiettivi di questa potenziale nuova offensiva comprenderebbero infrastrutture energetiche iraniane, impianti nucleari e arsenali di missili e droni. Tuttavia, aggiunge il Ny Times, ad ora non è certo che il presidente Usa Donald Trump autorizzerà tali nuovi attacchi.

(Unioneonline)

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