Stephen Hubbard, il cittadino statunitense detenuto in Russia, è stato liberato ed è in viaggio verso gli Stati Uniti. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump sul social Truth, assicurando che il rilascio è avvenuto senza alcuna contropartita. «Stephen sta tornando a casa e presto sarà con la sua famiglia», ha scritto Trump, aggiungendo che «gli Stati Uniti, per rispetto nei confronti del presidente Trump, non hanno dovuto offrire nulla in cambio: una situazione senza precedenti per la Russia. Non è stato necessario alcuno scambio per ottenere questo rilascio».

La liberazione era stata comunicata oggi dal presidente russo Vladimir Putin all'inviato americano Steve Witkoff. Secondo quanto riferito dalle agenzie russe, Hubbard si trovava all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, in attesa del rimpatrio.

Il rilascio era stato chiesto esplicitamente ieri da Trump, che ne aveva parlato dallo Studio Ovale. Witkoff ha quindi espresso a Putin i ringraziamenti del presidente americano per la liberazione del connazionale, come riferisce l'agenzia Interfax.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata