L’annuncio di Trump: «Otto miliardi di dollari per gli agricoltori contro il caro gasolio»Le parole del presidente da un comizio in Kansas in vista delle elezioni di midterm. Obiettivo compensare i costi del diesel durante la stagione del raccolto
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Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato un programma da 8 miliardi di dollari per fornire un sostegno temporaneo agli agricoltori contro il caro gasolio. Lo scrivono i media americani.
«Stasera sono lieto di annunciare che il dipartimento dell'Agricoltura lancerà un nuovo programma di aiuti, fornendo ai nostri agricoltori 8 miliardi di dollari di sostegno per compensare i costi del diesel durante la stagione del raccolto», ha detto al comizio in Kansas.
L'annuncio è l'ultimo di una serie di promesse e impegni finanziari che il tycoon ha fatto agli elettori in vista delle midterm in cui è in gioco il controllo del Congresso.
(Unioneonline)