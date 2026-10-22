I Ministri dell’Interno di Italia e Spagna Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i Premier Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente. Lo comunica il Viminale in una nota.

«La decisione - viene spiegato - è stata maturata dopo una attenta analisi della situazione e sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen».

La sospensione degli accordi di Schengen e il ripristino dei controlli alle frontiere per i viaggiatori tra Spagna e Italia erano stati decisi dopo il caso dei migranti di Ceuta, che aveva innescato polemiche e un braccio di ferro tra Roma e Madrid.

(Unioneonline)

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