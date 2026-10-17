Francia, studenti e gilet gialli in piazza: scontri in diverse cittàTensioni con la polizia durante i cortei di protesta. Centinaia di persone fermate
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Scontri tra manifestanti e polizia in Francia in occasione dei cortei organizzati in diverse città da studenti e “Gilet gialli”.
A Parigi le forze dell’ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni in Place de la République, mentre a Marsiglia, alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nell'atrio del municipio. Attaccato anche un commissariato di polizia nel centro città: sono stati infranti dei vetri e all'interno sono state lanciate delle granate fumogene. Sempre a Marsiglia i contestatori hanno bloccato il traffico, incendiando cassonetti e accendendo fumogeni. Incidenti e scontri anche a Lione.
Centinaia le persone fermate nel corso dei tafferugli, sia nella capitale che nella altre località coinvolte dalla protesta.
(Unioneonline)