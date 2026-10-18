Canada, incendio in una base militare: vittime e feritiCoinvolta una struttura di addestramento in Alberta. Le autorità: «Una tragedia come non ne accadevano da anni»
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Tragedia in Canada, dove un incendio divampato nella base militare di addestramento a Wainwright, in Alberta, ha provocato almeno sette morti e decine di feriti.
Le autorità locali hanno perlato di un drammatico incidente «come non ne accadevano da anni».
Il rogo, che si sarebbe diffuso anche oltre il confine della base, sarebbe stato alimentato dai forti venti.
I soccorritori, giunti in forze nella zona, hanno definito lo scenario «un disastro, con un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare». Mobilitati tutti gli ospedali del territorio per accogliere i feriti.
Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state innescate da un'esplosione che sarebbe avvenuta durante un'esercitazione a fuoco, quando i colpi avrebbero raggiunto una condotta o un pozzo di gas all'interno della base.
(Unioneonline)