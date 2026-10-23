Sono preoccupati i negozianti del centro di Milano per quello che potrà succedere nella giornata di sabato, quando si temono nuovi disordini dopo quelli dello scorso weekend con molte vetrine che sono state assaltate e distrutte.

Attorno a piazza Duomo diversi negozi chiuderanno e molti predisporranno coperture in compensato per proteggere le vetrine dagli assaalti.

In via Torino, teatro di scontri anche domenica, alcuni negozianti stanno decidendo se chiudere o rimanere aperti. E alcuni hanno già deciso di abbassare la serranda.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha lanciato un invito ai commercianti a non chiudere i negozi. «Io li invito a non farlo - ha spiegato a margine di una conferenza stampa -, però è evidente che più che un invito non posso fare, poi sarà la loro decisione». «Se si diffonde il panico poi non succede più nulla - ha aggiunto -, cercherò di andare a fare acquisti in un negozio anch'io».

(Unioneonline)

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