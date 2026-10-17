«È stata inseguita dal suo ex che si è fatto giustizia da solo. È stata aspettata e anche seguita, come dimostrano i video che ho in tasca».

È la dichiarazione rilasciata da uno dei figli di Pierina Buffon, 69 anni, morta ieri mattina a Cassano Magnago (Varese), nello scontro frontale tra l'auto che guidava e la vettura dell'ex compagno, Fulvio Ielmini, 73 anni.

La relazione tra i due, durata diversi anni, era terminata nel giugno scorso. L'uomo è indagato per omicidio stradale ed è piantonato all'ospedale di Varese in attesa che il pm completi gli atti a suo carico.

I familiari della donna hanno presentato denuncia, chiedendo alla Polizia locale coordinata dal pm di Busto Arsizio Massimo De Filippo di verificare appunto l'ipotesi che l'impatto non sia stato accidentale.

(Unioneonline)

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