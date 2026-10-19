«Ogni violenza è inaccettabile: alle forze dell'ordine va la piena solidarietà». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia inaugurale della 39esima Assemblea nazionale delle Province d'Italia, facendo riferimento ai fatti avvenuti a Milano e in altre città.

«Occorre un'analisi intelligente e approfondita» e «un'attenta vigilanza in grado di contrastare violenze» che arrivano da «soggetti inediti», ha aggiunto il Capo dello Stato, sottolineando che «ci sono

interrogativi su cui riflettere sotto diversi profili».

Mattarella ha poi parlato di scuola: «Siamo naturalmente ben consapevoli che il piano per ammodernare le nostre scuole e renderle sempre più accoglienti e sicure dovrà proseguire» oltre il Pnrr.

(Unioneonline)

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