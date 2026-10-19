Un 65enne di Mazara del Vallo (Trapani) è stato recuperato dalla Guardia costiera dopo essere rimasto per circa 8 ore in mare aggrappato a un salvagente.

L'uomo era uscito ieri mattina con la propria imbarcazione dal porto di Mazara del Vallo per andare a pescare, ma una volta giunto nella zona di pesca la sua imbarcazione ha iniziato a riempirsi d'acqua fino a capovolgersi.

Ad avvisare la Guardia costiera è stata la moglie che non ha visto rientrare il marito il cui cellulare risultava spento.

In un primo momento i soccorritori si sono accorti della barca semiaffondata a 3 miglia da Mazara del Vallo ma l'uomo è stato recuperato soltanto nella tarda serata di ieri dalla motovedetta che l'ha trovato al buio in acqua a 2 km dalla costa di Quarara, tra Mazara e Torretta Granitola.

(Unioneonline)

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