In auto con mezza tonnellata di hashish (e senza patente): arrestatoIl conducente, un 33enne, fermato dai carabinieri dopo un inseguimento di 24 chilometri
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C'erano 425 kg di hashish nei borsoni accatastati in un veicolo crossover che stava procedendo in una strada di Nichelino (Torino). La scoperta è stata fatta dai carabinieri del posto, che dopo avere notato una serie di manovre azzardate e gli ammortizzatori della vettura pesantemente sollecitati, hanno deciso di procedere a un controllo.
Il conducente – un 33enne - non si è fermato all'alt ed è stato raggiunto e bloccato dopo un lungo inseguimento durato 24 chilometri e terminato a Torino in corso Cincinnato, nel quartiere Lucento.
L'uomo, privo di patente e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
(Unioneonline)