Papa Leone XIV è rientrato in Vaticano. Poco prima delle 16 ha attraversato la porta del Perugino per tornare a “casa”, il suo appartamento nel Palazzo apostolico dal quale era uscito martedì per ricoverarsi al policlinico Gemelli.

Il Pontefice è apparso sorridente e in apparente buona forma. Veste bianca e zucchetto in testa in perfetto ordine, Leone che si è ricoverato martedì, ha anche alzato il braccio destro, proprio quello del polmone operato, in segno di saluto alla folla. Poi si è intrattenuto qualche momento con una giovane paziente ucraina. Non sembrava affaticato.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato a Papa Leone «a nome dell'intera Italia e mio personale il più caloroso augurio di una serena convalescenza per un suo pronto e completo ristabilimento».

In queste circostanze, ha scritto Mattarella, «mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che Le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi. Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la Sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche che, grate per le cure del personale medico-sanitario che La assiste, trovano altresì rassicurazione nell'esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata