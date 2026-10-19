«Dichiariamo ufficialmente che l'aeroporto è occupato». Così i lavoratori ex Ilva di Cornigliano appena entrati nella zona imbarchi del Colombo di Genova. La nuova protesta dei lavoratori è dovuta alla richiesta di cassa integrazione da parte dei commissari ex Ilva. 

I lavoratori hanno poi creato un corridoio per far accedere i passeggeri in attesa verso i controlli di sicurezza. La decisione è stata presa per attenuare il disagio dei passeggeri presenti in aeroporto. Tutti i voli previsti isultano decollati.

Sempre lunedì mattina in Prefettura si è svolto l'incontro tra i delegati sindacali e il prefetto Cinzia Torraco.

(Unioneonline)

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