Dilaga al Sud la protesta dei Tir contro il caro gasolio nonostante gli interventi a sostegno dell'autotrasporto. Gli autotrasportatori dell'Associazione imprese autotrasportatori siciliani, che ancora mantenevano i blocchi dei tir in diversi punti dell'autostrada Messina-Catania, davanti al porto di Palermo e in altre strade siciliane, hanno deciso di sospendere la protesta. Lo stesso in Calabria. I sindaci di Napoli e Bari lanciano l'allarme: «Città a rischio paralisi».

Il governo sceglie la linea dura con identificazioni e denunce. Piantedosi scrive a prefetti e questori e chiede di vigilare sulle

«infiltrazioni criminali».

Riunione in serata a Palazzo Chigi con Meloni: il Viminale garantirà i rifornimenti dei beni di prima necessità, le forze dell'ordine pronte a scortare chiunque ne faccia richiesta, già 500 camion tra Napoli e provincia.

Contemporaneamente l'esecutivo mette a punto un decreto per riunire interventi sull'autotrasporto e risorse per l'agricoltura: sarà varato nel Cdm convocato oggi. Le opposizioni, intanto, attaccano: «La premier riferisca in aula».

(Unioneonline)

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