A Gesico le lumache diventano protagoniste di una sfida che, anno dopo anno, continua a conquistare grandi e piccini.

Tra gli appuntamenti più attesi e originali della tradizionale Sagra della lumaca, torna oggi, venerdì 16 ottobre, la Corsa delle lumache, una manifestazione capace di trasformare la lentezza in uno spettacolo divertente, dove l’entusiasmo dei bambini contagia anche gli adulti. L’appuntamento è fissato dalle 15.30 alle 16.30 alla Palestra comunale, dove si svolgeranno le qualificazioni, lo “Sprint Out” e infine la finalissima, che decreterà i vincitori. Al termine della gara spazio alle premiazioni, con in palio 100 gettoni dell’autoscontro. Una competizione fuori dagli schemi, che ogni anno regala momenti di allegria e curiosità, confermandosi uno degli eventi più caratteristici della festa gesichese.

In pista non servono motori potenti né scatti fulminei: a fare la differenza sono la pazienza, l’attesa e, naturalmente, la simpatia delle piccole protagoniste della gara. Il pubblico segue con partecipazione ogni fase della competizione, tra tifo, sorrisi e la curiosità di scoprire quale lumaca taglierà per prima il traguardo.

Un appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere tutta la famiglia. La giornata proseguirà alle 18 con uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa locale. Nella chiesa parrocchiale di Santa Giusta sarà celebrata la Santa Messa, seguita dalla processione con Sant’Amatore verso il santuario dedicato al santo. Ad accompagnare il corteo saranno i gruppi folkloristici di Gesico, Villanovafranca, Senorbì, Siurgus Donigala e Guasila, insieme alle sonorità delle launeddas e dell’organetto di Sandro Frau ed Edoardo Manca. Una giornata che unisce così il divertimento della festa popolare alla devozione e alle tradizioni del territorio, nel segno di una comunità che rinnova ogni anno il proprio legame con la Sagra della lumaca.

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