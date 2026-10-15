A Senorbì si va avanti con gli interventi di manutenzione straordinaria nella zona del piano per gli insediamenti produttivi di Tuvui. Il Consiglio comunale ha autorizzato la richiesta di un finanziamento da 50mila euro alla Cassa depositi e prestiti per sostenere il completamento dell’opera.

Il provvedimento rappresenta un passaggio amministrativo per portare avanti il progetto relativo all’area produttiva, per il quale la Giunta comunale aveva già approvato, nel dicembre 2024, il progetto di fattibilità tecnico-economica. L’intervento ha un valore complessivo di 350mila euro: la parte principale è coperta da un contributo regionale, mentre i restanti 50mila euro saranno finanziati attraverso il mutuo richiesto dal Comune.

La decisione approvata dall’assemblea civica consente dunque di definire la copertura finanziaria necessaria per procedere con le opere di completamento previste a Tuvui, nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria destinato alla zona degli insediamenti produttivi. Il finanziamento avrà una durata di ammortamento di vent’anni e sarà a tasso fisso. La deliberazione stabilisce inoltre che la stipula del contratto e l’erogazione delle somme siano previste entro il 20 ottobre, con l’avvio dell’ammortamento fissato al primo gennaio del secondo anno successivo alla data di perfezionamento del contratto.

Con lo stesso atto, il Consiglio ha delegato il responsabile del settore economico-finanziario a individuare la tipologia di finanziamento più adatta al progetto e a sottoscrivere gli atti necessari per dare esecuzione alla deliberazione. Il passaggio decisivo, adesso, sarà tradurre la copertura finanziaria in interventi concreti nell’area di Tuvui, completando il percorso avviato con il progetto approvato nel 2024.

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