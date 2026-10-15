Dopo mesi di attesa e automobilisti costretti a fare lunghi giri per raggiungere il Poetto, è stato riaperto al traffico il tratto di via Della Musica da via Turati fino a via Palestrina e adesso tutta la strada è percorribile senza nessun ostacolo fino a via Salieri e da qui al lungosaline. Si sono intatti concluse tutte le verifiche portate avanti dai tenici di Abbanoa dopo la conclusione dei lavori per la realizzazione del collettore fognario. Per mesi la strada era rimasta chiusa con enormi disagi soprattutto il mercoledì per la presenza del mercatino rionale e con tutto il traffico che si è riversato in viale Colombo mandando nel caos l'arteria. Il progetto, per cui sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa) ha visto la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte.

Un primo tratto riguarda la parte dietro la scuola media “Porcu Satta”, dall’impianto di sollevamento fognario presente nei pressi dell’incrocio tra via Bizet e via Malipiero sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica.

Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il secondo tratto prosegue lungo via della Musica dove era stato in parte già realizzato con un precedente appalto e arriva all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, è stata realizzata una nuova stazione di pompaggio.Da questa stazione parte un’altra condotta che passa lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas.

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