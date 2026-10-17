Cosa stia succendo in via Olanda a Quartu in questi giorni, resta un mistero. L'unica certezza è il tanfo insopportabile che fuoriesce dai pozzetti chiusi e che sta costringendo i residenti a tenere le finestre sempre chiuse.

La puzza di fogna è in tutta la strada e, spiegano gli abitanti, «non è la prima volta che si verifica questo problema. Non ci sono perdite fognarie eppure l'odore è insopportabile e non ci consente di aprire le finestre. È incredibile che non si riesca a trovare una soluzione». L'odore nauseabondo aumenta col vento, sotto le palazzine, da circa quindici giorni.

Lo stesso problema infatti si era già presentato qualche tempo fa: tombini chiusi, nessuna perdita, ma una puzza di fogna insopportabile. Anche in quell'occasione si era escluso che si trattasse di perdite fognarie di cui non c’era e non c'è traccia in tutta la zona.

Come successo in altre situazioni simili, pare possa invece trattarsi di qualcuno che si è allacciato abusivamente alla fogna. Era accaduto ad esempio in alcune zone del litorale ma nonostante i controlli, non si era riusciti a trovare il responsabile.

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