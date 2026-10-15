Prosegue il rafforzamento dell’offerta scolastica a Mandas. Oggi, giovedì 15 ottobre, ha preso il via il servizio mensa anche nelle scuole elementari, dopo l’attivazione già avvenuta nella scuola dell’infanzia e nelle medie. Un ulteriore passo avanti per migliorare i servizi destinati agli studenti e alle famiglie, sostenuto da un importante impegno economico dell’amministrazione comunale.

Le risorse utilizzate per garantire il servizio provengono interamente dal bilancio comunale. Parallelamente all’avvio della mensa, il Comune ha provveduto alla sistemazione dei locali e all’acquisto di nuovi arredi, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più funzionali e adeguati alle esigenze degli alunni.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori lavori di sistemazione e miglioramento della struttura. «Abbiamo compiuto uno sforzo finanziario notevole e fortemente voluto, utilizzando esclusivamente fondi del bilancio comunale, per garantire un servizio importante e migliorare gli spazi scolastici», sottolinea il sindaco Umberto Oppus. «Nei prossimi giorni continueremo a intervenire sulla struttura per renderla sempre più funzionale e accogliente». È stato inoltre approvato un progetto da 450 mila euro da presentare al Governo nazionale, finalizzato a migliorare ulteriormente l’efficienza dell’istituto scolastico. «Continuiamo a investire sulla scuola, sia con risorse comunali sia attraverso la ricerca di finanziamenti esterni che ci consentano di realizzare nuovi interventi», conclude Oppus.

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