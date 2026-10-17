Vetro, plastica, lattine: c'era proprio di tutto nel Belvedere di via Cherubini a Sinnai, che questo pomeriggio ha ospitato "Puliamo il mondo", con la bonifica in uno dei siti di periferia fra i più frequentati.

Una quarantina i sacchi di rifiuti raccolti che ora saranno smaltiti dalla Cosir, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Presenti anche la sindaca Barbara Pusceddu, gli assessori Michela Matta e Cristiano Spina, la consigliera comunale Alessandra Moriconi, il Vab Sinnai, ragazzi, ragazze, bambini. Hanno aderito in 25.

«Un’occasione concreta», si legge nel comunicato degli organizzatori, «per dimostrare attenzione e rispetto verso il nostro territorio e promuovere insieme una cultura della sostenibilità e della partecipazione attiva».

Armati di guanti robusti da lavoro, pale o rastrelli, i volontari hanno fatto capolino al Belvedere verso le 16,30 riuscendo a ripulire in due ore tantissimi rifiuti, erbacce comprese.

La partecipazione era aperta a tutti, anche ai bambini, purché accompagnati dai genitori e alle associazioni del territorio. I partecipanti hanno avuto una copertura assicurativa. Un bel pomeriggio dopo i precedenti degli ultimi mesi con interventi ripetuti sulla spiaggia di Solanas e più recentemente con la bonifica delle cunette lungo la circonvallazione comunale dall'altezza della Conad, sino al quartiere di Bellavista. Possibili nuovi appuntamenti entro l'anno.

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