Una chiesa gremita e centinaia di persone per l’ultimo saluto a Carlo Spiga, l’autotrasportatore di 61 anni di Monastir morto giovedì mattina al Porto Canale di Cagliari, travolto da un carico di tubi durante il lavoro.

In tanti si sono stretti attorno alla famiglia per rendere omaggio a "Carletto", come familiari e amici lo chiamavano.

Un uomo solare, dallo spirito libero, sempre disponibile e capace di regalare un sorriso o scambiare una chiacchiera con chiunque incontrasse per strada. Un ricordo condiviso da amici, conoscenti e colleghi, che questo pomeriggio hanno riempito la Parrocchia di San Pietro e Paolo per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Al termine della cerimonia, l’abbraccio dei presenti ai familiari, prima della partenza del feretro verso il forno crematorio di Cagliari.

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