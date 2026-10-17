Troppo pochi sette alunni per tenerla aperta. Il Comune di Cagliari mette la parola fine alla scuola dell’infanzia Ada Negri in via Castagne Vizza, nel quartiere di Is Mirrionis.

A prendere la decisione è stata la Giunta comunale, una scelta che rientra nel piano di dimensionamento scolastico ovvero la riorganizzazione degli istituti a seguito del calo demografico secondo parametri decisi a livello nazionale.

A Cagliari per quest’anno si tratta dell’unico «intervento di razionalizzazione della rete scolastica» ovvero dell’unica chiusura. La scuola appartiene all'Istituto Comprensivo Giusy Devinu.

A giustificare la decisione il numero di iscritti molto al di sotto dei parametri indicati dalle linee guida: «Nell'anno scolastico precedente risultavano iscritti soli 7 alunni – si legge negli atti -, già utilmente ricollocati nella scuola dell'infanzia di via Brianza, distante appena 200 metri».

L’edificio attualmente è già stato in parte riutilizzato: «È stato destinato in via d'urgenza a ospitare il centro di quartiere "Strakrash" a seguito del grave incendio dei locali che lo ospitavano in precedenza». Il centro svolge attività per bambini e ragazzi, famiglie e adulti.

(Unioneonline/A.D.)

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