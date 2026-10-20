Si chiamava Gianfranco Pazzola, 64 anni, originario del Sassarese ma residente a Cagliari, l’automobilista che nella tarda serata di ieri è morto mentre si trovava al volante della sua auto in via Scano.

Aveva appena imboccato la strada, in direzione via della Pineta, quando il Suv ha sbandato e terminato la sua corsa sbattendo contro uno degli alberi presenti nella corsia spartitraffico centrale.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 rapidamente giunto sul posto con due mezzi, non c’è stato nulla da fare: Pazzola è morto attorno alle 22, davanti alla chiesa di Cristo Re. Appena saputo quel che era accaduto, un gruppo di una decina di parenti si è precipitato sul luogo dell’incidente sperando che l’intervento delle ambulanze potesse salvargli la vita: purtroppo così non è stato. Fino a oltre mezzanotte sul posto sono rimasti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge e per la gestione della viabilità.

(Unioneonline)

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