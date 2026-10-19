Tragedia questa sera in via Scano a Cagliari. Un uomo di 80 anni ha perso la vita in seguito a un improvviso malore mentre si trovava alla guida della sua auto.

Il veicolo, un Suv proveniente da largo Gennari, è finito fuori strada. La corsa del mezzo è terminata con un violento impatto contro uno degli alberi situati lungo lo spartitraffico della via, davanti alla chiesa di Cristo Re.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, ha trovato l’automobilista già in stato di incoscienza dentro l'abitacolo e ha avviato tempestivamente le manovre di rianimazione. Nonostante i lunghi e disperati tentativi dell'equipe medica, per l'anziano non c'è stato nulla da fare ed è stato possibile soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, impegnati sia nell'esecuzione dei rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, sia nella gestione del traffico della zona.

© Riproduzione riservata