Un guasto alla rete elettrica sta creando disagi ai residenti del quartiere Bonaria. I problemi, stando alle segnalazioni degli abitanti, in via Milano sono cominciati alle sei del mattino quando è mancata la corrente per la prima volta.

Il problema non è stato ancora risolto, la conferma arriva dal sito ufficiale dell’Enel dove l’inizio delle interruzioni risulta alle 14.48. La situazione, stando all’orario pubblicato, dovrebbe tornare alla normalità alle 18 e 30.

Stamattina la mancanza di corrente ha comportato anche lo stop delle lezioni nella sede di via Ravenna del liceo Alberti.

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