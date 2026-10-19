Cagliari, guasto Enel: blackout a BonariaDisagi per i residenti dalle sei del mattino, in via Ravenna sospese le lezioni del liceo Alberti
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Un guasto alla rete elettrica sta creando disagi ai residenti del quartiere Bonaria. I problemi, stando alle segnalazioni degli abitanti, in via Milano sono cominciati alle sei del mattino quando è mancata la corrente per la prima volta.
Il problema non è stato ancora risolto, la conferma arriva dal sito ufficiale dell’Enel dove l’inizio delle interruzioni risulta alle 14.48. La situazione, stando all’orario pubblicato, dovrebbe tornare alla normalità alle 18 e 30.
Stamattina la mancanza di corrente ha comportato anche lo stop delle lezioni nella sede di via Ravenna del liceo Alberti.