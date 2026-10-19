Scuola
19 ottobre 2026 alle 11:05
Cagliari, manca l’elettricità all’Alberti: studenti a casaStop alla corrente nella sede di via Ravenna. Il sindaco dispone la chiusura
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«A causa dell’interruzione della fornitura dell’energia elettrica è stata disposta la chiusura in data odierna della sede di via Ravenna del liceo scientifico statale Alberti».
Lo rende noto il Comune di Cagliari. Il provvedimento, valido per la giornata di oggi, è stato preso dal sindaco Massimo Zedda tramite un’ordinanza: «La situazione non consente lo svolgimento delle attività didattiche».
(Unioneonline/A.D.)
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