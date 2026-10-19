«A causa dell’interruzione della fornitura dell’energia elettrica è stata disposta la chiusura in data odierna della sede di via Ravenna del liceo scientifico statale Alberti».

Lo rende noto il Comune di Cagliari. Il provvedimento, valido per la giornata di oggi, è stato preso dal sindaco Massimo Zedda tramite un’ordinanza: «La situazione non consente lo svolgimento delle attività didattiche».

(Unioneonline/A.D.)

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