Brotzu, il maniaco colpisce ancora dentro l’ospedale: inseguita e molestata una tecnica di RadiologiaLa donna si è rifugiata nello spogliatoio e ha chiesto aiuto: il mese scorso un uomo aveva aggredito una Oss e, con indosso un camice da medico, palpeggiato una paziente allettata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il maniaco del Brotzu colpisce ancora. A essere molestata, martedì sera poco prima della 20, è stata una tecnica di radiologia. Era al piano zero quando è stata avvicinata e inseguita da un uomo, con atteggiamento minaccioso, che l’ha tampinata fino allo spogliatoio femminile. Qui la donna è riuscita a entrare indenne, chiudere la porta a chiave e poi chiamare i soccorsi. Ma quando i colleghi sono arrivati sul posto il maniaco era già scappato.
Non si tratta del primo episodio simile. A settembre un uomo mai identificato si era introdotto in Cardiologia, aveva preso di mira una Oss e, indossando un camice e spacciandosi per medico, aveva palpeggiato una paziente allettata. Anche in quel caso era riuscito a scappare senza essere identificato: indagava la polizia.
L’ipotesi è che il protagonista delle aggressione sia lo stesso. Dall’ospedale, comunque, arrivano richieste di maggiore sicurezza.
«L'episodio», scrivono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della Uil-Fp, «ha comprensibilmente provocato nella lavoratrice un gravissimo stato di shock e di angoscia, evidenziando una situazione di pericolo inaccettabile che riguarda l'intera platea dei dipendenti operanti in tali aree».
Il ripetersi di molestie «testimonia in modo inequivocabile il persistere di una totale permeabilità e carenza di controllo degli accessi nelle aree interne e nei percorsi di collegamento al Piano 0, la grave esposizione a rischio aggressione o intrusione per il personale sanitario, spesso costretto a spostarsi in contesti isolati privi di presidio fisico di vigilanza o di sistemi rapidi di allarme», aggiungono dalla Uil-Fp, «e la violazione delle norme che impongono al datore di lavoro di predisporre tutte le misure che garantiscano l’incolumità dei lavoratori».
A seguito delle prime molestie il Dg Maurizio Marcias aveva intensificato i servizi di vigilanza. Ma il maniaco è tornato.