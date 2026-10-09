Tre domeniche, a partire da questa, e tre temi da declinare: “Storie, Sapori e Suoni”. La Griglieria del Baretto di Porto Ferro torna a trasformarsi in uno spazio di incontro e condivisione. Storie da ascoltare, narratori d’eccezione, piatti della tradizione e musica dal vivo.

Si comincia domenica 11 ottobre con Simone Azzu - dalle ore 11 - e la presentazione del suo libro “Albergo Savoia”, la voce di Silvia Pilia e un pranzo “alla sassarese”. A coordinare le conversazioni delle tre mattinate un caro amico del Baretto, l’archeologo Enrico Petruzzi, che ha contribuito a immaginare e costruire la rassegna insieme agli organizzatori.

A seguire sarà la musica a prendere il testimone: Raffaele Puglia & Band accompagneranno il pomeriggio con un live pensato per condurre lentamente al tramonto, dando forma ad una domenica poggiata su tre elementi semplici e profondamente legati alla cultura del territorio: le storie, i sapori e i suoni.

La rassegna proseguirà domenica 18 ottobre con l’incontro con il professor Alessandro Soddu, docente di storia medievale Università di Sassari, mentre il 25 ottobre sarà la volta di Franco Campus, archeologo. Una conversazione, un momento conviviale e la musica come elemento capace di accompagnare e amplificare il messaggio in uno spazio di cultura e relazione.

© Riproduzione riservata