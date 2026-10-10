Camminare e fare poesia: due azioni che sono più simili di quanto si pensi. Nel cammino si parte, si osserva ciò che ci circonda, ci si lascia attraversare da natura e suggestioni. E si prosegue dando a ogni passo un ritmo, una cadenza. Così come avviene nella poesia. Da da questa idea nasce "ScritturaInCammino", il trekking letterario tra natura, parole e scrittura collettiva che domenica 11 ottobre, a Villacidro, inaugurerà gli eventi sardi di "OttobreInPoesia", il Festival Poetico Internazionale della Sardegna, che quest’anno festeggia il ventennale con un ricco programma.

Il ritrovo per il trekking è fissato alle 10 alla sorgente di Castangias, con partenza alle 10.30. Il percorso, breve e adatto a una passeggiata leggera, condurrà fino alla sorgente Sa Mitza Manna, dove l’arrivo è previsto intorno alle 11.30. Il cammino sarà scandito da momenti di osservazione e riflessione, in un rapporto diretto con il paesaggio e con gli elementi naturali.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Cammini di consapevolezza – II edizione” e propone un modo diverso di vivere la poesia: non come esperienza individuale, ma come costruzione collettiva. Durante il percorso i partecipanti saranno invitati a raccogliere parole, immagini, suggestioni, pensieri ed emozioni, che confluiranno poi in una composizione poetica estemporanea realizzata con i contributi di tutti.

Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Associazione culturale Carlo Valle, Trekking Letterario Sardo, Circolo Joyce Lussu e SEMM – Sardegna Europa Mediterraneo Mondo. Il trekking letterario è uno dei progetti originali del festival, nato ben dieci anni fa. Un’intuizione che anticipava una delle direzioni oggi più attuali della manifestazione: portare la poesia fuori dai luoghi tradizionali della cultura e metterla in relazione con il paesaggio e il cammino.

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