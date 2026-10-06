Importante riconoscimento per la formazione diretta da Elisabetta Agus che ha ottenuto il primo posto nella prestigiosa rassegna dei cori “A Manu Tenta”, organizzata dall’associazione culturale intitolata alla memoria del maestro Bobore Nuvoli, autentico monumento della polifonia nuorese. La rassegna del capoluogo barbaricino è arrivata quest’anno all’XI edizione.

Il coro Nova Harmonia ha ottenuto il primo posto nella sezione “Brani tradizionali”. La giuria ha assegnato il premio “Nuoro patria dei cori” al coro di Serdiana per la fedeltà alla partitura nell’esecuzione dei brani e la “sicurezza nella narrazione musicale”. Soddisfazione da parte del direttivo per il risultato ottenuto in una rassegna che regala ogni anno occasioni di crescita e condivisione.

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