Camminare insieme a Sassari nel segno di Padre Manzella. Torna la “Camminadda”, giunta alla seconda edizione, e in programma sabato 17 ottobre, dedicata a un uomo che, nativo della Lombardia, e arrivato nell’isola agli inizi del ‘900, ne divenne un riferimento religioso e di predicazione di primo piano, oltre a fondare l’istituto religioso femminile di diritto pontificio delle Suore del Getsemani, conosciute appunto come Manzelliane. L’iniziativa, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole essere uno sprone a camminare insieme all’insegna dell’unione delle forze e, dicono, “senza disperderle nei rivoli della banalità quotidiana”. Proprio come fece Manzella, riferiscono i promotori, “per cambiare il mondo bisogna coinvolgere tutti per migliorare la vita degli ultimi”. Il tragitto partirà sabato 17 ottobre alle ore 15, con il ritrovo in piazza Duomo a Sassari, e i partecipanti si dirigeranno verso la chiesa di San Giovanni Battista dove, alle 18, si officerà la celebrazione eucaristica. A organizzare l’evento, che ha il patrocinio del Comune e per il quale serve prenotarsi, è la Comunità Pastorale del Centro Storico, insieme alle Suore del Getsemani, la Misericordia di Sassari, la Trail & Road Runner e i guerrieri del Pavone.

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