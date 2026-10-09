Formazione e gestione delle risorse umane al centro della seconda edizione dell’Academy della Rete Territoriale di Sarroch. Il progetto sarà presentato mercoledì 14 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30, con un incontro dedicato alle organizzazioni che fanno parte della rete: aziende, Comune di Sarroch, CCN S’Arrocca e AS.GE.SA. Cooperativa Sociale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un percorso formativo a chi si occupa quotidianamente della gestione delle persone all’interno delle diverse realtà del territorio. Dopo la prima esperienza sperimentale dello scorso anno, l’Academy si amplia e prevede, oltre all’appuntamento di presentazione, altri due incontri formativi, in programma tra la fine di ottobre e il mese di novembre.

Il percorso punta a rafforzare le competenze di chi gestisce le risorse umane e a favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i soggetti coinvolti nella Rete Territoriale, valorizzando la collaborazione tra mondo imprenditoriale, istituzioni e realtà sociali.

La presentazione del 14 ottobre sarà l’occasione per illustrare il programma e gli obiettivi della nuova edizione, che si inserisce nel più ampio lavoro di consolidamento delle relazioni e delle sinergie tra le organizzazioni del territorio di Sarroch.

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