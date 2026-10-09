Dagli esordi musicali in Sardegna ai quarantadue anni di lavoro al Teatro alla Scala di Milano: sarà il percorso artistico di a guidare l’ultimo appuntamento di Santa Giusta Sound 2026. Oggi, venerdì 9 ottobre alle 21, nella corte della Casa Figus a Santa Giusta, lo spettacolo “Racconti e canzoni” riunirà alcuni dei musicisti che hanno condiviso con lui esperienze, palchi e progetti, intrecciando esecuzioni dal vivo, aneddoti e videoproiezioni. La serata conclude la rassegna promossa dal Comune di Santa Giusta e organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con la direzione artistica dello stesso Urru. Al centro, una storia personale che si intreccia con alcune delle esperienze più significative della musica sarda. “Santa Giusta Sound - dichiara il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus - si avvia alla conclusione con una serata che racchiude il senso di questa rassegna: dare spazio alla musica e alle persone che, con il proprio lavoro, hanno contribuito alla storia culturale del nostro territorio. Il percorso di Nicola Urru, dalle prime esperienze in Sardegna ai tanti anni al Teatro alla Scala, testimonia quanto lontano possano arrivare il talento e la passione, mantenendo un legame profondo con le proprie radici.

Come amministrazione abbiamo voluto offrire alla comunità occasioni di incontro e valorizzare la corte di Casa Figus come luogo di partecipazione culturale. Ringrazio Nicola Urru per la direzione artistica, l’Associazione Enti Locali per l’organizzazione e tutti i musicisti che hanno accompagnato questo percorso. Invito i cittadini e i visitatori a partecipare all’appuntamento conclusivo del 9 ottobre: sarà l’occasione per ritrovarci e condividere una memoria musicale che appartiene al nostro territorio e continua a parlare a generazioni diverse». A Corte Figus si ritroveranno i componenti della formazione originale di “Benito e i Porsey”: Benito Urgu, Nicola Urru, voce e prima spalla di Urgu, Giorgio Crobu alla chitarra solista, Tonino Pippia alla chitarra ritmica, Romualdo Marroccu al basso e Agostino Pruneddu alla batteria.

Nel corso dello spettacolo sarà ricordato anche Carlo Careddu, tastierista del gruppo scomparso pochi anni fa, che resta nel cuore e nella memoria dei suoi compagni di palco. Alla serata contribuiranno inoltre Tonietto Salis e Antonio Sardu dei “Salis and Salis” e Giulio Albano de “I Barritas”. Attraverso canzoni, aneddoti e racconti, gli ospiti accompagneranno Urru nel ricordo degli incontri e delle collaborazioni che hanno segnato il suo percorso. La presenza di Benito Urgu aggiungerà allo spettacolo il suo inconfondibile umorismo, lasciando spazio anche a qualche sorpresa. Con “Racconti e canzoni”, Santa Giusta Sound conclude il percorso iniziato il 27 agosto e proseguito con The Master Trio, La Notte dei Salis, Barrittas Live e Antonio Lotta. La rassegna ha messo in relazione generazioni e linguaggi musicali, riportando al centro gli artisti e le esperienze che hanno contribuito alla storia culturale del territorio. L’ultimo appuntamento affida questa memoria alle voci dei protagonisti: musicisti che tornano a condividere il palco per raccontare, attraverso le canzoni e i ricordi, una storia che dalla Sardegna arriva alla Scala e ritrova a Santa Giusta le proprie radici.

© Riproduzione riservata