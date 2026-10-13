Alla scoperta di un mondo sotterraneo, sospeso tra realtà virtuale, musica e letteratura in un'esperienza unica: questa è "Officine Fagus", nuova produzione Vox Day all'esordio dal 15 al 18 ottobre nella Sala Argani della Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, firmata dall'inedito trio creativo di Emanuele Bardi, Davide Catinari e Gionata Mirai.

Tra scenografie tridimensionali, narrazione e audio spaziale si svilupperà un'installazione digitale immersiva, con l'Isola che per la prima volta fa da palcoscenico a un progetto multimediale che mescola la realtà virtuale con la antropologica e sinestetica. Il titolo è tratto dalla celebre fabbrica progettata da Walter Gropius, un vero e proprio pilastro del Modernismo architettonico e preludio visivo alla scuola Bauhaus: come le vetrate e l'acciaio di quest'ultima andarono a sostituire le tradizionali murature tedesche per far spazio alla luce negli interni, così le postere "Officine Fagus" mirano a superare i confini della visione passiva e convenzionale dell'arte.

L'esperienza vedrà i visitatori indossare i visori Oculus per immergersi in un sistema Dolby Surround a 360 gradi, andando poi ad attraversare sette tappe, ispirate ad altrettante città reali e anche fittizie: la Berlino novecentesca, Buenos Aires, Los Angeles, Shanghai, Tangeri, Trieste e il mitico regno nascosto di Agartha, che prendono forma in scenari poetici e suggestivi. Partiture inedite e sound design sperimentale in audio circolare saranno così elemento centrale, avvolgendo il pubblico in tre differenti dimensioni in un percorso di cinquanta minuti, con tre sessioni precedute da una breve introduzione. Ogni turno viene riservato a dieci persone alla volta: si consigliano la prenotazione e un leggero anticipo.

Un progetto collettivo nato dall'incontro di tre diversi sguardi d'autore, con le ambientazioni visive a cura di Bardi e le partiture firmate da Mirai, mentre Catinari ha elaborato il concept e sviluppato i testi e la narrazione. Parte della programmazione del Karel Music Expo – che questa settimana farà ritorno anche con l'appendice autunnale del KME Grammy, tra Bflat e Teatro Massimo – "Officine Fagus" è promossa in collaborazione con il carboniense Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria, la Fabbrica del Cinema e Medianet, con il supporto di Regione, Comune e Centro Italiano della Cultura del Carbone.

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