Sabato 17 ottobre, al Centro culturale “Antonio Pazzola” di Sennori, si svolgerà una giornata di formazione rivolta ai cittadini residenti e al personale scolastico del territorio comunale. Il corso è gratuito ed è promosso dal Comune di Sennori con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione, rafforzare la consapevolezza dei rischi e fornire ai cittadini strumenti concreti per affrontare le situazioni di emergenza, con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini. La giornata formativa si articolerà in due turni: dalle 9.30 alle 13 per i cognomi dalla A alla N e dalle 14 alle 17.30 per i cognomi dalla O alla Z. «Con questa iniziativa, totalmente gratuita per i partecipanti, vogliamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta per acquisire conoscenze e competenze che, in determinate circostanze, possono fare davvero la differenza e contribuire a salvare una vita», spiega il sindaco, Nicola Sassu. «Abbiamo ritenuto particolarmente importante promuovere questo percorso formativo anche in considerazione della presenza del nido comunale e, più in generale, dell’attenzione che la nostra comunità deve riservare ai bambini e ai contesti educativi», conclude il primo cittadino. «La prevenzione parte dalla conoscenza e dalla capacità di riconoscere i pericoli prima che si trasformino in emergenze. Riteniamo che iniziative come questa abbiano un valore sociale importante: rendono la nostra comunità più preparata, responsabile e attenta alla tutela della vita», aggiunge l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco, Pietro Sassu. «Genitori, educatori, insegnanti e personale scolastico sono figure che ogni giorno si prendono cura dei più piccoli: offrire loro occasioni di formazione significa rafforzare una rete di protezione che coinvolge le famiglie, i servizi educativi e l’intera comunità». Nel corso della giornata saranno affrontati temi essenziali come il riconoscimento dell’arresto cardiaco nel lattante e nel bambino, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e l’individuazione degli alimenti e degli oggetti che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Sarà dedicata particolare attenzione anche alla sicurezza durante i pasti, alle modalità corrette di taglio degli alimenti più pericolosi e alle precauzioni da adottare per ridurre i rischi a tavola e durante il sonno. Una parte importante del corso sarà riservata alle esercitazioni pratiche: ogni partecipante avrà la possibilità di provare le manovre sui manichini e di utilizzare il simulatore della manovra di Heimlich, così da acquisire maggiore familiarità con le procedure illustrate.

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