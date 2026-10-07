Alla scoperta della Posidonia oceanica, del suo importante ruolo e della fondamentale presenza da valorizzare e tutelare, una pianta preziosa per testare la salute dei mari e capace di garantire l’equilibrio dell’ecosistema costiero. L’argomento al centro della iniziativa dal titolo “Non sono un’alga- alga a chi?”, organizzata a Porto Torres nell’ambito della campagna di sensibilizzazione Nonsonounalga, promossa dall’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna – Regione Autonoma della Sardegna, con il coordinamento e il supporto scientifico di Sémata Società Cooperativa, che questa mattina ha fatto tappa nel parco di via Gobetti. La città di Porto Torres è uno dei 10 Comuni costieri della Sardegna coinvolti nel progetto. La Mattinata di sensibilizzazione e divulgazione ambientale ha avuto come protagonisti i bambini e le bambine delle scuole primarie cittadine, incuriositi dalla lezione nello spazio aperto per conoscere l’importanza della Posidonia, non un’alga, ma una vera e propria pianta marina evoluta, dotata di radici, fusto, foglie, fiori e frutti. Le alghe, invece, sono organismi più semplici: non possiedono veri e propri organi, ma un corpo chiamato tallo. Guidati dalla biologa marina Cristina Bonino, dell’associazione Sette Mari, le alunne e gli alunni hanno scoperto da vicino le caratteristiche della Posidonia e imparato a riconoscere il ruolo fondamentale che questa pianta svolge per la biodiversità marina, la qualità delle acque e la protezione delle nostre coste. Un’occasione per imparare, attraverso l’osservazione e il confronto, quanto sia importante conoscere e rispettare l’ambiente che ci circonda.All’evento hanno preso parte Maria Elena Dessì, direttrice dell’Agenzia Conservatoria delle Coste, l’assessora comunale all’Ambiente Gavina Muzzetto, l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonello Cabitta e i partner coinvolti nell’iniziativa, tra i quali il gruppo Scout Masci Sassari 3 Ottava, che lo scorso 3 ottobre ha organizzato la giornata di pulizia ambientale “Cittadini attivi e custodi del creato”, nel tratto di costa compreso tra la Torre di Abbacurrente e Balai Lontano. Presente anche Gianni Pintus, pescatore e responsabile regionale del settore pesca dell’A.G.C.I.-Agrital Sardegna, a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento di chi vive e conosce quotidianamente il mare. La campagna “Non sono un’alga” da questo autunno prenderà il via anche un concorso rivolto a tutte le scuole della Sardegna.

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