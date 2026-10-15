Per Andrea Parodi filo diretto tra Porto Torres e CagliariIl Festival delle Bellezze ricorda il cantante scomparso 20 anni fa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il ricordo di Andrea Parodi unisce l'isola da nord a sud. Mentre sabato a Cagliari si celebrerà la giornata conclusiva del Premio dedicato all'indimenticabile cantante, nella Basilica di Porto Torres, alle 21, si terrà il concerto dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari.
La speciale tappa, la 13^, della 9^ edizione del Festival delle Bellezze gode infatti non solo del patrocinio del Comune di Porto Torres ma anche di quello della Fondazione Andrea Parodi, unico evento a ricevere il riconoscimento.
I cori diretti da Vincenzo Cossu accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale e in un programma che spazierà dal vocal pop alla musica da cinema, dalle melodie sarde alla world music, fino alla musica classica.
La serata di sabato rientra, anche quest’anno, tra le celebrazioni laiche inserite nel calendario promosso dall’Amministrazione comunale per la festa dei Martiri Turritani.
Tutto lo staff del Festival, in questa importante occasione, rivolge un pensiero speciale ad Antonella Manca di Ittiri, madre di due giovani coristi, scomparsa in un tragico incidente lo scorso 6 ottobre.