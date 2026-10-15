Dal 16 al 18 ottobre torna “Piccoli Borghi, Nuove Energie – L’Acqua e la Roccia”, la manifestazione che trasforma Monteleone Rocca Doria in un palcoscenico di eventi sportivi, culturali e musicali. Tre giornate tra escursioni, trekking, kayak sul lago Temo, arrampicata, laboratori, incontri e spettacoli, con due appuntamenti di richiamo: il talk condotto dalla giornalista televisiva Donatella Bianchi e il concerto dei Cugini di Campagna, in programma domenica sera. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Giovannina Fresi, punta a valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale del borgo, proponendo un modello di sviluppo sostenibile per i piccoli centri dell’entroterra. Il programma prenderà il via venerdì 16 ottobre con un seminario dedicato alla tutela ambientale e alla ZSC Bosa-Porto Tangone, seguito dall’inaugurazione della mostra fotografica “T-REstanze” di Marco Ceraglia e da una degustazione dei prodotti del Distretto Rurale del Villanova. Sabato 17 ottobre spazio allo sport e alle attività all’aria aperta, con trekking, mountain bike, kayak, zipline, ponte tibetano e arrampicata. Previsti anche laboratori per bambini, esposizioni di artigianato e incontri dedicati alla sostenibilità, al digitale e alla storia della Sardegna. In serata, nella suggestiva cornice della Cava su Giardinu, alle 19.30 la performance di danza verticale “Au Bout des doigts – Site Specific” e alle 21 lo spettacolo “Musica dalla Rocca – Energia di Sardegna”, presentato da Giuliano Marongiu con numerosi artisti della scena musicale isolana. Domenica 18 ottobre ancora escursioni, archeologia e rievocazioni storiche. Alle 18.30 Donatella Bianchi condurrà l’incontro “Piccoli Borghi, Nuove Energie di sviluppo sostenibile”, con rappresentanti dei parchi naturali, esperti e amministratori regionali. Alle 21 il gran finale con il concerto dei Cugini di Campagna. <Piccoli borghi – Nuove energie è più di un evento: è una dichiarazione di intenti. Una proposta concreta per invertire la rotta dello spopolamento e promuovere uno sviluppo armonico, sostenibile e radicato nei luoghi. Una visione che passa dalla cura dei luoghi alla centralità delle persone>, sottolinea la sindaca Giovannina Fresi. La manifestazione è sostenuta, tra gli altri, dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna e dall’Unione dei Comuni del Villanova, con la collaborazione delle associazioni del territorio. Il programma completo e le modalità di prenotazione delle attività sportive sono disponibili sul sito www.lacquaelaroccia.it.

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