Prosegue il percorso di Autunno Letterario con un nuovo appuntamento all’insegna della letteratura e delle storie capaci di lasciare il segno. Protagonista dell’incontro sarà Tamara Pes, che presenterà il suo romanzo d’esordio Memorie di un bottone, insignito del Premio della Critica alla XIV edizione del Premio Letterario “Nero su Bianco – Mino De Blasio”.

Al centro del libro c’è Amedeo, un piccolo bottone di madreperla che, passando nel corso del tempo da una persona all’altra, diventa un osservatore privilegiato delle vicende umane. Attraverso i suoi occhi, semplici e privi di pregiudizi, si intrecciano esperienze, ricordi e sentimenti che accompagnano le diverse fasi della vita: dall’infanzia agli anni della scuola, dai primi innamoramenti alla maturità, fino alla vecchiaia.

La storia, ambientata negli anni Settanta, propone un punto di vista originale e delicato sul mondo e sulle relazioni umane. Un oggetto apparentemente insignificante si trasforma così nel custode silenzioso di tante esistenze, dimostrando come anche le cose più piccole possano conservare memorie preziose e raccontare momenti significativi del nostro percorso.

A dialogare con l’autrice saranno Barbara Cabras e Andrea Fulgheri, che accompagneranno il pubblico alla scoperta del romanzo e delle sue suggestioni.

L’appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 18:00, presso il Centro Culturale EXO’, in Piazza Maria Carta, a Poggio dei Pini, Capoterra.

Un’occasione per incontrare l’autrice e lasciarsi coinvolgere da una narrazione che, attraverso lo sguardo insolito di un piccolo bottone, invita a riscoprire la bellezza dei ricordi e il valore delle storie che attraversano la nostra vita.

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