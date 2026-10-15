Un mistero ambientato nella Sardegna del 1968, tra segreti, rancori familiari, tensioni politiche e credenze popolari. Sabato 17 ottobre, alle 18, la libreria Cyrano di Alghero, in via Vittorio Emanuele 11, ospiterà la presentazione di “Minerva. Il giudizio dei viventi”, romanzo d’esordio della giornalista sassarese Raffaela Ulgheri, pubblicato da effequ e finalista alla XXXVIII edizione del Premio Italo Calvino. L’appuntamento rientra nella rassegna Genera Autunno. A dialogare con l’autrice sarà Vanna Dettori. La vicenda si svolge in un piccolo paese dell’entroterra sardo, dove la morte improvvisa del sindaco sconvolge gli equilibri della comunità. La successiva scomparsa del vicesindaco e il coinvolgimento dei commissari inviati dalla prefettura infittiscono il mistero. A indagare arriva un pubblico ministero del Tribunale di Sassari, ma testimonianze contraddittorie e nuovi indizi rendono sempre più difficile ricostruire la verità. Attraverso un racconto corale, Ulgheri restituisce il ritratto di una Sardegna in trasformazione, attraversata da conflitti familiari, lotte di potere e tensioni separatiste. Centrale il ruolo delle donne, custodi di verità che emergono attraverso silenzi e piccoli gesti. Sullo sfondo, tradizioni e leggende alimentano un'atmosfera sospesa tra realtà e soprannaturale. Nata a Sassari, Raffaela Ulgheri è giornalista professionista. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione si è trasferita a Milano, dove vive e lavora per una testata europea specializzata nel settore finanziario. "Minerva. Il giudizio dei viventi", pubblicato nella collana Rondini di effequ, segna il suo esordio nella narrativa.

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