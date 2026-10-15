Dalla leggendaria 250 LM alla moderna 499P, tre volte sul gradino più alto della 24 Ore di Le Mans: un viaggio nella storia e nell’evoluzione delle Ferrari da competizione, tra innovazione tecnologica, grandi imprese sportive e il fascino senza tempo del Cavallino Rampante. Sarà questo il filo conduttore del convegno in programma sabato 17 ottobre al Museo Auto e Moto della Sardegna Attilio Mocci Demartis (Mames), a Mandas. L’iniziativa, promossa dal Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. di Cagliari in collaborazione con il Comune di Mandas, sarà dedicata all’evoluzione delle vetture da corsa di Maranello, mettendo a confronto modelli che hanno segnato la storia dell’automobilismo sportivo e le più recenti protagoniste delle gare di durata.

Il tema dell’incontro sarà “Evoluzione dei prototipi Ferrari dalla 250 LM alla 499P, tre volte vincitrice a Le Mans”. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Mandas, Umberto Oppus. La moderazione sarà affidata ad Angelo Melis, della Commissione Cultura ASI. Il programma si aprirà alle 16 con l’intervento di Gianni Agnesa, esperto di storia Ferrari, che ripercorrerà le tappe principali dell’evoluzione dei prototipi della casa di Maranello, dalla storica 250 LM fino alla 499P, la vettura che ha riportato la Ferrari al successo nella 24 Ore di Le Mans, con tre vittorie consecutive. Alle 17 spazio a Felice Loffredo, socio del Ferrari Club e appassionato del marchio, che illustrerà la nascita del progetto Ferrari 308 e 208, soffermandosi sulle diverse versioni dei due modelli. Alle 17.30 è previsto un dibattito aperto al pubblico, durante il quale i partecipanti potranno approfondire curiosità e aspetti legati alla storia delle vetture. L’appuntamento punta a coinvolgere non soltanto gli appassionati di auto d’epoca e di competizioni, ma anche quanti desiderano conoscere più da vicino l’evoluzione tecnologica e sportiva di uno dei marchi italiani più celebri al mondo.

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