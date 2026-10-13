Le affascinanti sonorità dell’Armenia e del Caucaso risuoneranno nel concerto “Between East and West” in programma sabato 17 ottobre nella Biblioteca Francescana del Convento di Santa Maria di Betlem, a Sassari, con inizio alle 18.30. Protagonista il duo franco armeno Freund–Boutros. L'ingresso è gratuito.

Il Duo Freund–Boutros è composto dal clarinettista francese Nicolas Freund e dal chitarrista e compositore di origine armena Laurent Boutros. Il concerto si configura come un vero e proprio itinerario sonoro in cui il respiro del clarinetto incontra la ricchezza timbrica della chitarra.

Il programma abbraccia opere di autori celebri come Erik Satie, Camille Saint-Saëns, Aram Khachaturian (di cui verrà eseguita la celebre Berceuse dal balletto Gayaneh) e Astor Piazzolla con il suo iconico Libertango, alternandole alle composizioni originali dello stesso Boutros. Pagine come Journal d’Istiklal, Amasia, Métisse, Oriental Milonga e Ararat testimoniano il profondo legame dell'autore con le tradizioni popolari caucasiche e armene, dando vita a un dialogo interculturale di rara intensità.

L'appuntamento è insertio nel cartellone del Festival Internazionale Contrasti in Autumn Edition, ideato e promosso dall’associazione culturale Contrapunctum ETS sotto la direzione artistica di Laura Cocco.

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