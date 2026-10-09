Non solo sapori, convivialità e socialità. Come manifestazione collaterale di A fora li brasgeri, l’arrostita diffusa che sabato 10 ottobre animerà il centro storico di Sassari, c'è anche spazio per i giochi della tradizione, lo sport e l’incontro tra generazioni. Dalle 18 alle 22, in corso Vico, in collaborazione con il Comune di Sassari, il Comitato territoriale UISP di Sassari proporrà "Giocando a li brasgeri".

Gli spazi saranno organizzati per ospitare attività sportive, semistrutturate e tradizionali, rivolte a un pubblico ampio per età e abilità. Alla base della proposta ci sono i valori che accompagnano le attività ludico-sportive promosse dalla UISP: dialogo, divertimento, aggregazione, integrazione, educazione e confronto, in una prospettiva di educazione transculturale e transgenerazionale.

Una parte importante dell’appuntamento sarà dedicata ai giochi tradizionali e ai laboratori per la loro costruzione. Per l’occasione saranno messi a disposizione alcuni dei giochi appartenenti alla collezione del Comitato territoriale UISP di Sassari, composta da manufatti e attrezzature in legno e canne, pedalò, trampoli, carretti, palloni e palline. Una raccolta arricchita negli anni attraverso una ricerca condotta in numerosi centri della Sardegna, tra cui Belvì, Olbia, Portoscuso, Banari, Bitti, Siligo, Gavoi, Osidda, Bessude, Cargeghe, Ossi, Bonorva, Ardauli, Padria, Alghero, Ozieri, Nuoro e Cagliari. Un patrimonio che racconta la società nella quale nasce e si trasforma insieme ad essa: riscoprire i giochi della Sardegna significa quindi riavvicinarsi alla storia delle comunità, alle proprie origini e al senso di appartenenza. Ma significa anche offrire alle nuove generazioni occasioni per esercitare inventiva, curiosità, manualità e ingegno attraverso esperienze semplici e condivise.

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