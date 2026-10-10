L’attesa è finita e Gesico si prepara a vivere uno dei fine settimana più importanti del suo calendario autunnale. Nel piccolo centro della Trexenta, la fede e la tradizione gastronomica tornano a intrecciarsi in un appuntamento che richiama ogni anno appassionati di cucina, visitatori e curiosi da tutta la Sardegna. Da una parte i riti dedicati a Sant’Amatore, martire africano al quale la comunità è profondamente legata; dall’altra la Sagra della Lumaca dedicata a uno dei prodotti più caratteristici della tavola locale.

Il programma di oggi, sabato 10 ottobre, si concentra al Centro Servizi S’Ulivariu, dove la giornata si svilupperà tra presentazioni, approfondimenti culinari e competizione gastronomica. Si comincia alle 17 con l’anteprima del libro “La Lumaca” di Franco Camba, un’occasione per approfondire il rapporto tra questo ingrediente e la cultura gastronomica del territorio. Alle 19 spazio al confronto culinario dedicato ai “Saperi di terra, di mare e di montagna”. A condurre l’incontro sarà Gianluca Medas, con la partecipazione straordinaria dell’artista Marta Proietti Orzella. Un dialogo che mette al centro il cibo come espressione di identità e conoscenze tramandate, esplorando le possibilità di un ingrediente capace di legare la cucina di tradizione a nuove interpretazioni. Il momento clou della serata arriverà alle 20.30 con la kermesse gastronomica La Lumaca d’Oro, uno degli appuntamenti più rappresentativi della manifestazione. In gara ristoratori, agriturismi e Pro loco, chiamati a confrontarsi attraverso piatti che hanno come protagonista la lumaca. A valutare le preparazioni sarà una giuria presieduta da esperti qualificati, incaricata di giudicare le proposte in competizione. La serata sarà presentata ancora da Gianluca Medas, affiancato dalla partecipazione straordinaria del comico Gabriele Cossu.

La kermesse rappresenta una vetrina per la ristorazione e per le realtà associative che contribuiscono a mantenere viva la tradizione gastronomica della Trexenta. La competizione lascia spazio alla ricerca e alla fantasia degli chef, in un confronto che mette in risalto tecniche e interpretazioni differenti. Nel corso degli anni, la rassegna ha contribuito a consolidare il ruolo di Gesico come punto di riferimento per gli appassionati della cucina a base di lumache, trasformando una specialità del territorio in un’occasione di promozione culturale e turistica.

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