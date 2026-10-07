Famiglie al museo: apre le sue porte BiddasDomenica, in occasione della giornata nazionale
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Giornata nazionale delle Famiglie al Museo, domenica al Palazzo Baronale di Sorso. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 13, al “Biddas-Museo dei villaggi abbandonati della Sardegna”, che apre le sue porte alle famiglie per una giornata dedicata alla scoperta, alla cultura e al divertimento insieme. Un’occasione per vivere il museo con occhi curiosi, imparare divertendosi e condividere un’esperienza insieme alla propria famiglia tra storia, archeologia e territorio. Per vivere il museo non solo come luogo da visitare ma uno spazio da vivere, esplorare e scoprire. Lo spazio, ospitato al secondo piano del Palazzo Baronale di Sorso, è il primo museo in Italia dedicato al tema dello spopolamento e dell'abbandono dei centri abitati, un filo rosso della storia della Sardegna e di molte altre regioni mediterranee. Un unicum a livello nazionale, la Storia e l'archeologia raccontate attraverso strumenti interattivi per favorire la conoscenza e fissare la memoria esperienziale di quanto visto, vissuto e imparato in questo spazio museale.