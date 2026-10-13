È l'unico bacino naturale della Sardegna. Sabato 17 ottobre, dalle 9.30 alle 13, il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari propone l’escursione esperienziale naturalistica 'Il sentiero del lago' che prevede un percorso di circa 7 chilometri (andata e ritorno), di bassa difficoltà (livello T: percorso turistico) lungo un sentiero ben tracciato con dislivello modesto, che percorre il periplo del Lago di Baratz.

Lungo il percorso sarà possibile osservare il lago da prospettive diverse per apprezzarne al meglio la bellezza e conoscere la sua storia. Le operatrici del Ceas accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle essenze della macchia mediterranea che caratterizzano questo territorio, creando una splendida cornice al lago. Nei diversi punti panoramici sarà possibile osservare alcuni animali che abita il lago e le sue sponde, mentre lungo il sentiero sarà possibile trovare le tracce della loro presenza silenziosa.

Il gruppo sarà formato al massimo da 25 persone. L'escursione è offerta gratuitamente alla cittadinanza con prenotazione obbligatoria.

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